В Беларуси открыли новое месторождение нефти

Новое месторождение нефти открыли в Беларуси. Оно получило название Гурьяновское, находится в центральной зоне Припятского прогиба в Речицком районе, недалеко от еще одной залежи нефти, которая была открыта в 2018 году.

По предварительной оценке, геологические запасы Гурьяновского месторождения могут составить 600 тысяч тонн. Они залегают на глубине 4500 метров. Заместитель директора института "БелНИПИнефть" по геологоразведочным работам Александр Грудинин пояснил, что обнаруженная нефть легкая, не трудноизвлекаемая.

"Учитывая результаты, полученные за последние два-три года, на 2021-2022 годы запланировано бурение еще порядка двенадцати-тринадцати поисково-разведочных скважин, нацеленных на выявление новых залежей", - цитирует Грудинина Sputnik.

Заместитель начальника по геологии НГДУ "Речицанефть" Сергей Шевеленко рассказал, что по очень осторожным оценкам, ожидается фонтанный приток на уровне 20-30 метров кубических в сутки, что для Беларуси неплохо.