ВОЗ советует не смешивать вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует смешивать вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом заявил директор департамента ВОЗ по регулированию и преквалификации Рожериу Пинту де Са Гаспар.

По его словам, организация не обладает информацией о последствиях вакцинации от COVID-19 разными препаратами.

"На данный момент нет доступных данных, чтобы рекомендовать это. Это единственный ответ, который я могу дать прямо сейчас", - цитирует ТАСС главу департамента ВОЗ.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что людям младше 55 лет, получившим первую дозу вакцины от компании AstraZeneca, предложат вторую дозу вакцины другой компании.