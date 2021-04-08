Закир Гасанов встретился с послом Турции

9 апреля Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с завершающим свою дипломатическую деятельность в Азербайджане чрезвычайным и полномочным послом Турции Эрканом Озоралом.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе минобороны, на встрече было подчеркнуто, что построенное на дружественных и братских отношениях военное сотрудничество между странами развивается по возрастающей линии и является полезным для обеих стран.

Министр обороны, вспоминая свои предыдущие встречи с послом, поблагодарил его за вклад, внесенный в развитие связей между нашими странами и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Выразив свою благодарность за встречу, посол отметил, что расстается c нашей страной c добрыми воспоминаниями и навсегда останется искренним другом Азербайджанского государства и народа.