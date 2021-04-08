Путин и Эрдоган о восстановлении «Зангезурского коридора»

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган высказались за активизацию работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе. Как сообщает пресс-служба Кремля, эта тема затрагивалась во время телефонного разговора двух лидеров.

"Затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. Владимир Путин информировал президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении пресс-службы российского президента, которое цитирует ТАСС.