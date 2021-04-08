В Великобритании начался траур из-за смерти принца Филиппа

В Великобритании начался траур по случаю смерти супруга королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского принца Филиппа. После объявления о его смерти флаг над Букингемским дворцом приспустили наполовину, сообщила The Guardian.

По информации Metro, королева Елизавета II пробудет в трауре восемь дней. В это время она не будет исполнять свои официальные обязанности, то есть в этот период королева не одобрит ни один закон.

После похорон королева продолжит траур, но вернется к своим обязанностям. Ожидается, что вся королевская семья пробудет в трауре 30 дней.

Лорд-камергер, бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведут консультации с королевой по поводу ее пожеланий касательно похорон принца Филиппа.

До похорон будет действовать национальный траур. Государственные флаги будут приспущены, депутаты наденут черные повязки и черные галстуки.

Герцог Эдинбургский, принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив до своего столетнего юбилея около двух месяцев. В начале года его госпитализировали, в больнице принц Филипп провел около месяца. Позже его перевели в другую больницу Святого Варфоломея, в которой принца продолжили лечить от инфекции и сделали операцию на сердце. В середине марта The Sun сообщил, что принца Филиппа выписали и он вернулся в Виндзорский замок.