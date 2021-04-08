МЧС обратилось к населению Азербайджана

В связи с ожидаемым сильным ветром на территории Азербайджана, о котором предупредила Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов, Министерство по чрезвычайным ситуациям рекомендует не выходить из дома на улицу без особой необходимости.

«Находясь улице, следует держаться подальше от легких и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под столбами и линиями электропередач, высокими деревьями. Также с учетом сложности тушения пожаров при сильном ветре рекомендуется строго соблюдать правила пожарной безопасности», - говорится в сообщении МЧС.