Министр: в Азербайджане аннулированы выплаты по почти 90 тысячам пенсионных дел

За последние три года были выявлены факты подлога при продлении срока инвалидности, в результате она была аннулирована. Как сообщили haqqın.az в пресс-службе министерства, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, в результате проведенных расследований за указанный период аннулированы незаконно назначенные инвалидность и пенсионные выплаты - более 17 тысяч и около 90 тысяч соответственно.

«В противном случае финансовая нагрузка только на текущий год составила бы более 560 млн манатов», - отметил С.Бабаев.

Министр сказал, что многие граждане из-за неосведомленности или отсутствия какой-либо информации рассматривают окончание срока, связанного с назначением инвалидности, как ее аннулирование.

С.Бабаев сказал, что если инвалидность лица не подтверждена, то указываются причины. Многие из обсуждаемых в настоящее время вопросов связаны не с назначением инвалидности, а с истечением срока. Они искажают это, представляя это как прекращение инвалидности. Это неправильно. Лица, у которых истек срок нетрудоспособности, должны пройти соответствующее обследование незадолго до истечения этого срока: «Лица, срок инвалидности которых истек, согласно законодательству, должны обратиться в учреждения здравоохранения и пройти обследование. Учреждение здравоохранения же вносит в электронную систему Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации направление о ее продлении (Форма №088)».

Министр отметил, что при неизлечимых заболеваниях, в неотложных случаях инвалидность предоставляется бессрочно, а срочная инвалидность назначается при реабилитации, излечимом заболевании.