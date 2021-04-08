Таможня о вывозе 1,1 млрд валюты из Азербайджана

Как заявили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, данные утверждения абсолютно безосновательны, таможенные органы в соответствии с законом полностью выполняют возложенные на них обязанности.

Накануне ряд СМИ со ссылкой на отчет Счетной палаты распространил информацию о якобы выявленных при проверке в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте недочетах в таможенном администрировании. Речь шла о выводе наличной валюты, принадлежащей семи банкам.

Перевод и ввоз в Азербайджан валюты резидентами, являющимися юридическими лицами, а также их перевод и вывоз из Азербайджана осуществляются в соответствии со статьей 8.3 закона “О валютном регулировании”.

В заявлении Госкомтаможни говорится, что вывоз коммерческими банками за пределы Азербайджана наличных валютных средств в эквиваленте около 1,1 млрд манатов осуществлялся в официальном порядке и в соответствии с требованиями законодательства. По всем фактам экспорта имеются таможенные декларации.

Такого рода операции, как подтверждает Центробанк, преследуют цель внесения валюты на корреспондентские счета банков в иностранных банках (укрепление корреспондентского счета). Так, отечественные коммерческие банки не могут выполнять платежные поручения своих клиентов по импортным операциям, в том числе транзакции по документарным операциям, если они не обеспечивают требуемую сумму остатка (cash collateral) на своих счетах в иностранных банках-корреспондентах. То есть ведение коммерческими банками наличных средств на своих счетах в иностранных банках-корреспондентах полностью соответствует обычной практике банковской деятельности и национальному законодательству.

«Что касается распространенного в СМИ мнения о “таможенном контроле” за поступлением наличных средств на корреспондентский счет за рубежом, то подчеркиваем, что Государственный таможенный комитет не имеет такой функции и обязанности, как контроль за прибытием в адрес назначения каких-либо товаров, экспортируемых в нашу страну, в том числе наличных валютных средств. В случае отправки наличных средств за границу эти экспортные операции коммерческих банков обязательно отражаются на их балансе, и контроль за балансовым движением наличных средств входит в функции соответствующего органа», - говорится в заявлении Госкомтаможни.