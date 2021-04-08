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Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась сегодня с прибывшими в нашу страну с визитом председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром и руководимой им делегацией.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессой Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила большое значение, придаваемое Азербайджаном развитию отношений с ООН, сказала, что страна принимает активное участие в обсуждениях вопросов мира и безопасности с органами этой влиятельной международной организации, и вносит свой достойный вклад в мероприятия, проводимые по линии ООН. Неслучайно, что, когда независимый Азербайджан являлся непостоянным членом Совбеза ООН, под председательством президента Ильхама Алиева проводились встречи высокого уровня, посвящённые борьбе с терроризмом и партнёрству между ООН и исламским миром. Азербайджан принимал самое непосредственное участие в принятии важнейших решений в области международной безопасности. Сегодня азербайджанские миротворцы вовлечены, и весьма активно, в миротворческие миссии в Афганистане и Южном Судане в рамках мандата ООН.

По словам Сахибы Гафаровой, Азербайджан не жалеет усилий и в решении вопросов глобального характера. Например, по предложению нашей страны как председателя Движения неприсоединения была проведена особая сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвященная противодействию COVID-19 и на которой акцентировалась важность усиления международного сотрудничества для решения этой проблемы. Сахиба Гафарова также высоко оценила подписанный «Рамочный документ о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном в целях устойчивого развития на 2021-2025 годы».

Спикер Милли Меджлиса вспомнила в продолжение беседы о четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН в отношении уже канувшего в Лету конфликта между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что Азербайджан обеспечил исполнение этих документов и восстановил собственную территориальную целостность в ходе 44-дневной Отечественной войны. Но Армения до сих пор не представила карт минных полей, находящихся на освобождённых землях, что является военным преступлением и источником очень крупных проблем с безопасностью. Азербайджанская сторона рассчитывает на поддержку международного сообщества в решении этого вопроса. Получение указанных карт поспособствует ускорению работ по восстановлению Карабаха, отметила Сахиба Гафарова. Выразив благодарность за тёплый приём, Волкан Бозкыр сказал, что горд тем, что один из своих первых визитов в качестве председателя Генеральной Ассамблеи ООН он нанёс именно в Азербайджан. ООН считает Азербайджан очень важной для себя страной и нацелена на дальнейшее углубление отношений с ней.