«Диалог»: Управление заповедника «Ичеришехер» выпустило книгу о Таире Салахове
Таир Теймур оглу Салахов – человек-эпоха, художник, масштабный талант которого безоговорочно признан на широком мировом пространстве. С именем этого прославленного художника связано появление в живописном искусстве нового для своего времени направления – суровый стиль, вместе с которым в художественную практику вошли новые темы и образы.
Идея создания нового издания, в котором читателям предоставлена возможность «посмотреть на мир глазами великого Мастера – Таира Салахова», принадлежит вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле ханум Алиевой. Этот призыв был подхвачен руководством Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», при поддержке которого и была издана книга «Диалог».
Творчество Т.Салахова – предмет пристального внимания и изучения, а каждая его работа воспринимается как ценное явление искусства. Надо ли говорить, сколько исследовательских статей, научных работ, диссертаций были стимулированы работами этого выдающегося художника, сколько изданных книг, альбомов, монографий связано с его именем! Но, пожалуй, впервые появилось объемное издание, в котором «слышен» голос самого мэтра. Речь идет о книге «Диалог», в которой один из самых титулованных художников современности Таир Салахов в диалоге с известным публицистом, музыковедом Раей Аббасовой рассуждает о жизни и творчестве, рассказывает о встречах со знаковыми в эпохальном обозрении личностями, приоткрывает завесу над малоизвестными фактами своей биографии и своего времени.
Объемная по своему формату, содержанию, представленным фотоматериалам и репродукциям книга охватывает большой промежуток времени, повествует о непростом ХХ веке и новых веяниях текущего столетия. Люди, события, творчество, встречи и расставания, преданность и предательство, преследование и поддержка с риском для собственной жизни и свободы – пройдя через многие жизненные испытания, Т.Салахов познал жизнь со многими ее «сюрпризами». Этот непростой путь шаг за шагом раскрывается на страницах книги «Диалог», помогая понять, с одной стороны, объявленную «суровость» творчества, с другой - необычайный оптимизм жизненной позиции Т.Салахова.
Имена, фигурирующие в книге, поистине исторические. Встречи, общение с великим политиком современности Гейдаром Алиевым, во время которых происходило постижение этой уникальной по своему масштабу личности, нашли отражение на страницах книги. Оценивая успехи современного Азербайджана, Т.Салахов связывает их с продуманной политикой руководства страны, продолжающего дело мудрого общенационального лидера.
Мстислав Ростропович, композиторы Узеир Гаджибейли, Дмитрий Шостакович, Кара Караев, Фикрет Амиров, Тофик Кулиев, Акшин Ализаде, режиссер Тофик Кязимов, балетмейстеры Рафига Ахундова и Максуд Мамедов, художники Саттар Бахлулзаде и представители «Апшеронской школы», западные художники – Роберт Раушенберг, Фрэнсиз Бэкон; писатели и поэты – Александр Солженицын, Константин Симонов, Расул Рза, Анар (Рзаев), Максуд и Рустам Ибрагимбековы, ковровед Лятиф Керимов, видные деятели политической и научной элиты –Таир Теймурович на страницах «Диалога» искренне делится своим мнением, восприятием творчества современников, с которыми был знаком или тесно сотрудничал на протяжении всей своей жизни, чьи произведения были им замечены или повлияли на его творчество. На протяжении всего повествования мы соприкасаемся с творчеством Т.Салахова, узнаем об истории созданных им картин.
Книга, несмотря на внушительный объем, прочитывается легко, увлекая в мир высокого творчества. И это неслучайно, так как интервьюер, проявляя профессиональный такт, располагает собеседника к откровениям. Своими деликатными комментариями, неназойливо наводящими вопросами «освобождает» респондента от природной скромности, не позволявшей ранее говорить о своем участии в судьбах многих коллег и художественных явлений.
И это замечательно! Такие факты высокого гуманизма и человеколюбия, как и вынесенные в качестве резюме «Правила жизни Таира Салахова» - не обозначенные самим художником, а «пойманные» и прочувствованные Р.Аббасовой по ходу беседы, не должны бесследно раствориться в официальной биографии Мастера. Они могут и должны служить жизненным ориентиром для тех, кому дороги понятия чести, благородства, посвящения себя избранному пути.