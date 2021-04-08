«Диалог»: Управление заповедника «Ичеришехер» выпустило книгу о Таире Салахове

20:06

Таир Теймур оглу Салахов – человек-эпоха, художник, масштабный талант которого безоговорочно признан на широком мировом пространстве. С именем этого прославленного художника связано появление в живописном искусстве нового для своего времени направления – суровый стиль, вместе с которым в художественную практику вошли новые темы и образы.

Идея создания нового издания, в котором читателям предоставлена возможность «посмотреть на мир глазами великого Мастера – Таира Салахова», принадлежит вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле ханум Алиевой. Этот призыв был подхвачен руководством Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», при поддержке которого и была издана книга «Диалог».

Творчество Т.Салахова – предмет пристального внимания и изучения, а каждая его работа воспринимается как ценное явление искусства. Надо ли говорить, сколько исследовательских статей, научных работ, диссертаций были стимулированы работами этого выдающегося художника, сколько изданных книг, альбомов, монографий связано с его именем! Но, пожалуй, впервые появилось объемное издание, в котором «слышен» голос самого мэтра. Речь идет о книге «Диалог», в которой один из самых титулованных художников современности Таир Салахов в диалоге с известным публицистом, музыковедом Раей Аббасовой рассуждает о жизни и творчестве, рассказывает о встречах со знаковыми в эпохальном обозрении личностями, приоткрывает завесу над малоизвестными фактами своей биографии и своего времени.

Объемная по своему формату, содержанию, представленным фотоматериалам и репродукциям книга охватывает большой промежуток времени, повествует о непростом ХХ веке и новых веяниях текущего столетия. Люди, события, творчество, встречи и расставания, преданность и предательство, преследование и поддержка с риском для собственной жизни и свободы – пройдя через многие жизненные испытания, Т.Салахов познал жизнь со многими ее «сюрпризами». Этот непростой путь шаг за шагом раскрывается на страницах книги «Диалог», помогая понять, с одной стороны, объявленную «суровость» творчества, с другой - необычайный оптимизм жизненной позиции Т.Салахова. Имена, фигурирующие в книге, поистине исторические. Встречи, общение с великим политиком современности Гейдаром Алиевым, во время которых происходило постижение этой уникальной по своему масштабу личности, нашли отражение на страницах книги. Оценивая успехи современного Азербайджана, Т.Салахов связывает их с продуманной политикой руководства страны, продолжающего дело мудрого общенационального лидера.