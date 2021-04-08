«Шокирующий дисбаланс»: ВОЗ рассказала, как распределяются COVID-вакцины

"Более 700 млн доз вакцин от COVID-19 были распределены в глобальном масштабе, но свыше 87% из них ушли в страны с высоким или средним уровнями доходов, в то же время в страны с низким уровнем доходов - только 0,2%", - сказал он, передает Интерфакс.

"В среднем, в странах с высоким уровнем доходов почти один из четырех получил вакцину против COVID-19. В странах с низкими доходами это один из более чем 500", - продолжил он.

По данным главы ВОЗ, в настоящий момент 194 страны мира приступили к вакцинации против коронавируса, 26 - нет, хотя 17 из них получили препараты. Но, уточнил Гебрейесус, большинство стран мира совсем в недостаточной степени привили группы риска из числа своего населения, а "в распределении вакцин сохраняется шокирующий дисбаланс".

Он отметил, что через международную программу COVAX за последние шесть недель поступили более 38 млн доз вакцин - в более чем 100 стран и экономик. Однако, уточнил он, план оказался выполнен менее чем на 50%.

"Ожидалось, что COVAX доставит почти 100 млн доз к концу марта, но из-за существенного снижения предложения мы смогли распределить 38 млн доз. Мы надеемся, что сможем наверстать упущенное в апреле и мае", - добавил он.

При этом он подверг критике желание отдельных стран и компаний заключать двусторонние сделки - в обход COVAX. Гебрейесус подчеркнул, что такой подход лишь усугубит неравенство с вакцинами в мире, и настоял на том, что COVAX работает: необходимы лишь поставки вакцин для этой программы.