Эльхан Мамедов о болельщиках, которые посетят матчи Евро-2020 в Баку

Напомним, на каждой из четырех игр в Баку могут присутствовать до 50 процентов зрителей от вместимости Бакинского Олимпийского стадиона, а это более 30 тысяч болельщиков. Любители футбола смогут посетить матчи при условии проведения соответствующих процедур, связанных с COVID-19. Это решение касается не только местных фанатов, но и иностранных граждан тех стран, чьи сборные будут играть в Баку.

«Мы уже оповестили УЕФА о решении Оперштаба при Кабмине проводить игры Евро-2020 в Баку с болельщиками, - говорит Эльхан Мамедов. – Радует, что в Баку стадион может быть заполнен на 50 процентов. В каждом из городов, в котором пройдут матчи чемпионата Европы, эти цифры разнятся. Надеюсь, что во всех городах стадионы будут заполнены как минимум наполовину.

15 мая возобновляется продажа билетов. О правилах посещения стадиона мы детально расскажем перед стартом продажи билетов. С учетом того, что места ограничены, советую болельщикам поторопиться с покупкой билетов. Нас ждут интересные матчи. Особо хочу напомнить, что сборная братской Турции две встречи проведет в Баку. Не сомневаюсь, что интересной получится и игра сборных Уэльса и Швейцарии, у которых тоже есть определенные традиции. А в четвертьфинале, который пройдет в Баку, не исключается встреча фаворитов Евро-2020».

Напомним, в столице Азербайджана пройдут три матча группы «A» и один четвертьфинал. Игры в Баку пройдут в следующие дни: 12 июня, 17:00 – Уэльс – Швейцария; 16 июня, 20:00 – Турция – Уэльс; 20 июня, 20:00 – Швейцария – Турция; 3 июля, 20:00 – четвертьфинал.