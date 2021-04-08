В Италии за сутки умерли более 700 человек с коронавирусом

В Италии за последние сутки число умерших от последствий коронавирусной инфекции достигло 718, это наибольший показатель с начала года. Такие данные следуют из распространенной в пятницу сводки Минздрава республики, на которые ссылается ТАСС.

За истекшие сутки в Италии выявлено 18 938 новых случаев заражения на основе почти 363 тыс. тестов, включая анализы по экспресс-технологии. Всего с начала пандемии число инфицированных достигло 3 736 526, из которых 3 086 586 человек выздоровели. С начала пандемии умерли 113 579 человек.