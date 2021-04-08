У Фонда Сороса в Армении будет новый директор
Директор армянского офиса Фонда открытого общества (Фонд Сороса) Лариса Минасян покидает свой пост после 21 года работы, пишут армянские СМИ.
В ближайшее время Фонд выберет нового директора в Армении.
Директор армянского офиса Фонда открытого общества (Фонд Сороса) Лариса Минасян покидает свой пост после 21 года работы, пишут армянские СМИ.
В ближайшее время Фонд выберет нового директора в Армении.
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