У Фонда Сороса в Армении будет новый директор

Директор армянского офиса Фонда открытого общества (Фонд Сороса) Лариса Минасян покидает свой пост после 21 года работы, пишут армянские СМИ.

В ближайшее время Фонд выберет нового директора в Армении.