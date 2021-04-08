Ульвия Худиева, собкор 21:49

Неуклонный рост цен на корма и кормовые добавки вкупе с ослаблением из-за пандемии покупательной способности населения грозят азербайджанским птицефабрикам серьезными проблемами. Собственно, они уже начались: чтобы еще более не снизить спрос, цены на мясо птицы пока стабильны, но птицеводческие предприятия и фермерские хозяйства несут убытки. Нaqqın.az, как обычно, провел блиц-мониторинг и выяснил, что в настоящее время килограмм курятины в розничной продаже на бакинских рынках составляет 3 маната 80 гяпиков - 4 маната, а живую птицу предлагают за 5-9 манатов. А торговцы уточнили, что с начала года спрос на мясо птицы немного вырос. Даже после Новруза, когда традиционно покупают много, продажи не ослабли. Однако несколько поднялись и цены. Тем не менее фермеры беспокоятся, что если пандемия будет продолжаться, их убытки могут возрасти. Хотя цены на курятину и другое птичье мясо и слегка подорожало, оно все же на 70 гяпиков, а то и на манат ниже, чем год, полтора назад. А это значит, что на фоне подорожания кормов и увеличения других расходов затраты на выращивание птицы у предпринимателей не окупаются.

«Яйца нынче продавать выгоднее, чем птицу» Сарима Ахмедова, хозяйка птицефабрики в Масаллы, рассказывает, что до пандемии держала шесть тысяч кур. Но в связи с запретом свадеб потеряла часть оптовых покупателей, и пришлось уменьшить поголовье. А с подорожанием кормов хозяйство и вовсе работает себе в убыток. «Наше предприятие одно из крупнейших в южном регионе: годовая мощность - 200 тысяч яиц и 80 тонн курятины. Я в этой сфере более 10 лет, но в прошлом году мы впервые столкнулись с убытком. Лично мой убыток составил почти 25 тысяч манатов», - утверждает Сарима ханум. Спрос упал, подтверждает и она, и почти все птицеводы вынужденно сократили производство. А значит, пришлось увольнять работников. Сейчас сосредоточились на производстве племенных яиц – это выгоднее, чем торговать курятиной. «Правда, с января ситуация стала меняться в лучшую сторону, но что-то загадывать на будущее никто не решается – очень уж непредсказуемым оказался коронавирус. Если уровень заражения вновь пойдет вверх, рынок может закрыться, что для нас настоящая катастрофа. Даже не знаю, буду ли тратить деньги на содержание живой птицы», - добавила С.Ахмедова. С 49 до 56 манатов… Предприниматель добавила, что при производстве мяса птицы основные затраты приходятся на корма, причем практически все кормовые добавки приходится завозить из-за рубежа.

«После повышения цен на корма продавать одну живую птицу за 4 маната 50 копеек невыгодно. Раньше мы покупали 50-килограммовый мешок кормов за 49 манатов, сейчас он стоит 56. Учитывая, что живая птица не продается вовремя, это очень бьет по нашему бюджету. Прежде мы работали с бизнесменами из разных регионов. Сейчас свадеб нет, других торжеств нет, оптовых покупателей мало, на какие средства выращивать птицу? С ценами, конечно, надо что-то решать, но так, чтобы не очень ущемить покупателя. В отличие от других отраслей сельского хозяйства птицеводство требует кропотливого труда, нужно все время находиться на ферме, все контролировать. Поэтому многие и не хотят заморачиваться с птицей. И вложив в это дело столько средств и труда, птицеводы теперь задумываются - продолжать работу, несмотря на убытки, или все же свернуть хозяйство. Пока продолжаем и птицу выращивать, и яйца производить, но что будет дальше – неизвестно», - признается владелица фабрики. «Уже потерял 78 тысяч манатов…» Джейхун Назаров, тоже владелец птицефабрики, говорит о том же - с марта по декабрь прошлого года мясо птицы продавали ниже себестоимости, в результате получили убытки. «Цены на корма растут, а покупательская способность падает… Для нас это сплошной ущерб. Да и то, что продается, зачастую задерживается на рынке, а если продажи запаздывают, а любе мясо должно быть продано вовремя, иначе испортится. А если на продажу выставлена живая птица, то ее вес с каждым днем падает и она гибнет. Задержка продаж также повышает себестоимость. Прошлым летом, когда в жару особенно тяжело держать наш товар на рынке, из-за падежа я потерпел убыток на 78 тысяч манатов», - рассказывает предприниматель. До пандемии на принадлежащих ему двух фермах с определенными интервалами выращивали до 50 тысяч птичьего поголовья. Но сейчас финансовые возможности резко упали, и предприниматель не может работать с таким интервалом. Назаров тоже вынужден сокращать работников.