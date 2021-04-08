Ученые: риск заразиться COVID через поверхности минимален

Сотрудники американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) развенчали самый большой миф о COVID-19: оказалось, микробный риск передачи SARS-CoV-2 через зараженные поверхности очень низкий.

Исследователи подтвердили, что заразиться, прикоснувшись к поверхности, на которой есть вирусные частицы, действительно можно. Однако на вероятность заболеть в реальных условиях влияют несколько важных факторов, которые не учитываются в лабораторных экспериментах, пишет новостной портал TRT yна русском.

Если учесть все факторы, то каждый контакт человека с зараженной поверхностью может привести к его собственному заражению с вероятностью меньше 1 из 10 000.

Первый из этих факторов – структура поверхности, на которую попадают вирусные частицы. Доказано, что на пористых поверхностях жизнеспособные частицы SARS-CoV-2 невозможно обнаружить уже через несколько минут, максимум – часов.

Вирус инактивируется так быстро по двум причинам. Во-первых, под действием капиллярного давления пористые поверхности быстро втягивают в себя капли аэрозоля. А во-вторых, с пористых поверхностей капли в принципе испаряются быстрее, чем с гладких, на которых вирус живет от нескольких дней до нескольких недель.

Второй фактор – это условия окружающей среды. Снизить риск заражения через поверхность могут вентиляция (поток воздуха может удалить частицы с поверхности) и ультрафиолетовое излучение, которое способно разрушить вирусные частицы.

В первые недели пандемии ученые и врачи предполагали, что коронавирус нового типа распространяется преимущественно двумя путями: воздушно-капельным или прямым контактом с зараженным.