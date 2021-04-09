На вторые сутки здание Минобороны Армении разблокировали
Сотрудники Минобороны Армении в пятницу вечером стали по очереди выходить из ранее заблокированного здания военного ведомства.
С 8 апреля входы в министерство были перекрыты родственниками без вести пропавших армягских военнослужащих, пишет Sputnik Армения.
Вечером 9 апреля делегация протестующих встретилась с начальником Генштаба ВС Армении Артаком Давтяном. По их словам, они остались недовольны встречей, но согласились отойти от ворот и пропускных пунктов, чтобы сотрудники министерства могли покинуть здание.
Протестующие все еще остаются вблизи здания Минобороны, обсуждая, как поступать дальше.