На вторые сутки здание Минобороны Армении разблокировали

Сотрудники Минобороны Армении в пятницу вечером стали по очереди выходить из ранее заблокированного здания военного ведомства.

С 8 апреля входы в министерство были перекрыты родственниками без вести пропавших армягских военнослужащих, пишет Sputnik Армения.

Вечером 9 апреля делегация протестующих встретилась с начальником Генштаба ВС Армении Артаком Давтяном. По их словам, они остались недовольны встречей, но согласились отойти от ворот и пропускных пунктов, чтобы сотрудники министерства могли покинуть здание.

Протестующие все еще остаются вблизи здания Минобороны, обсуждая, как поступать дальше.