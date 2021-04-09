Состоялась встреча министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева с послом Боливарианской Республики Венесуэла Кристофером Мартинесом. Об этом сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда.

С.Бабаев отметил, что Азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши территории от армянской оккупации, и уже начались масштабные строительные работы по восстановлению инфраструктуры разрушенных Арменией городов и сел.

Министр довел до внимания проводимые по поручению главы государства реформы в сфере труда, занятости и социального обеспечения, о применяемых в этих сферах инновациях. Он подчеркнул, что между Боливарианской Республикой Венесуэла и Азербайджаном имеются возможности сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес в сферах труда, занятости и социальной защиты.

С.Бабаев отметил важность создания договорно-правовой базы для установления и развития двусторонних связей.

К.Мартинес подчеркнул, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Посол отметил хорошие перспективы для сотрудничества в социальной сфере.

На встрече были обсуждены возможности установления двусторонних связей в сфере труда, занятости и социальной защиты.