Иностранцы будут освобождены от карантина на Евро-2020 в Баку

«Международные поездки в Баку для нерезидентов запрещены, - пишет официальный сайт УЕФА. - Однако обладатели билетов, являющиеся гражданами и/или резидентами Турции, Швейцарии и Великобритании, а также стран, вышедших в четвертьфинал, смогут получить визу. Им будет позволено не соблюдать карантин при наличии негативного теста на COVID-19.

Санкт-Петербург прорабатывает послабления на въезд для обладателей билетов на матчи. Болельщикам, которые приедут на игры в Бухарест, можно будет не соблюдать карантин, если они предоставят недавно сделанный отрицательный тест на COVID-19 и пробудут в стране не более трех дней».

Напомним, в столице Азербайджана пройдут три матча группы «A» и один четвертьфинал. Игры в Баку пройдут в следующие дни: 12 июня, 17:00 – Уэльс – Швейцария; 16 июня, 20:00 – Турция – Уэльс; 20 июня, 20:00 – Швейцария – Турция; 3 июля, 20:00 – четвертьфинал.

Баку и еще семь городов - Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Санкт-Петербург - подтвердили вместимость стадионов. А вот Бильбао, Дублин, Мюнхен и Рим пока данную информацию не предоставили. Они должны сообщить о своих планах до 19 апреля. Тогда же УЕФА примет окончательное решение о проведении матчей в этих городах.

Баку и Санкт-Петербург откроют стадионы на 50 процентов от вместимости трибун. Будапешт намеревается пустить 100 процентов зрителей, но со строгими правилами входа на стадион. Амстердам, Бухарест, Глазго и Копенгаген пустят от 25 до 33 процентов зрителей. Лондон подтвердил минимальную вместимость в размере 25 процентов мест на три матча группового этапа и матч 1/8 финала.

Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Санкт-Петербург допускают возможность до конца апреля увеличить вместимость стадионов. Лондон сообщит о вместимости стадиона «Уэмбли» на полуфиналах и финале в начале июня.