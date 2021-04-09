Внук королевы Великобритании Елизаветы II Гарри прилетит в Британию для прощания с дедом, передает издание The Daily Mail.

В статье издания говорится, что внук королевы «точно сделает все возможное, чтобы вернуться и быть со своей семьей, особенно с бабушкой, в это ужасное время».

Его жена Меган, будучи беременной, может остаться в США. Окончательное решение остается за врачами — если Маркл получит от них санкцию, то тоже направится в Лондон.

Герцога Эдинбургского Филиппа не стало сегодня. Принцу, 74 года женатому на Елизавете II, было 99 лет. В связи с его кончиной в королевстве траур, национальные флаги приспущены.

Лондонцы тем временем собрались почтить память принца Филиппа возле Букингемского дворца. Они несут к резиденции британские флаги и цветы, передает BBC News.