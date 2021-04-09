Вор в костюме медбрата ограбил больного COVID на €300 тысяч

Житель парижского пригорода, находясь на самоизоляции после заражения коронавирусом, стал жертвой грабителей, один из которых переоделся медбратом, чтобы попасть к нему домой. Об этом сообщает газета Le Parisien.

Мошенники напали на 53-летнего мужчину, когда он открыл им дверь. Затем они связали хозяина дома и потребовали указать, где находится сейфы. Жертва ограбления выполнил их требования. Покидая место преступления, злоумышленники протерли всю мебель антисептиком.

Точный ущерб от действий грабителей не установлен. По предварительным данным, стоимость украденных ими украшений, а также дорогих изделий из серебра и кожи составляет около €300 тыс.