Еще в ноябре прошлого года аль-Казыми говорил , что у Ирака нет альтернативы соглашению с Китаем, сославшись на разговоры об отмене результатов визита своего предшественника Адиля Абдул-Махди в Китай в 2019 году.

Напомню, что тогда визит завершился подписанием рамочного кредитного соглашения, которое предусматривало финансирование крупных инфраструктурных проектов, реализуемых китайскими компаниями за счет иракской нефти, экспортируемой в Китай. В случае реализации соглашения «нефть в обмен на инвестиции» это было бы качественным скачком в двусторонних отношениях и могло бы дать необходимый импульс иракской экономике.

Вполне естественно, что у этого соглашения были серьёзные противники как внутри страны, так и среди соседей по региону, не говоря уже о Вашингтоне. Поэтому, как только цены на нефть начали вновь расти, в феврале этого года иракское правительство отказалось подписывать сделку о поставках нефти с китайской государственной компанией Zhenhua Oil Co.

Как заявил в этой связи министр нефти Ирака Ихсан Абдул Джаббар: «У нас были опасения, что цены на нефть не поднимутся выше $40, поэтому мы и объявили об этой сделке с Китаем… Но сейчас, когда цена на нефть растет, а в Ираке достигнута экономическая стабильность, мы решили заморозить её».

Правда, оптимизма министру и радости противникам сделки хватило ненадолго. Вплоть до того момента, когда в начале марта началось обсуждение бюджета страны. Дело в том, что сделка с Пекином предусматривала, что китайская компания выплатит Ираку в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года аванс. В размере двух с половиной миллиардов долларов за 48 миллионов баррелей нефти.

Сумма для Ирака впечатляющая, тем более что ни саудиты, ни иранцы, которые лоббировали срыв соглашения, ничего подобного не предлагали, а Вашингтон вообще самоустранился от решения финансовых проблем Багдада. И нелишним было бы напомнить, что Ирак оказался в одном из наиболее уязвимых положений среди нефтедобывающих стран, по которым ударило падение цен. Экономика страны в прошлом году сократилась на 11%.