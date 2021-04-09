Скандал со свинофермой в Казахстане: почетного консула Армении отправили под домашний арест

Издание пишет, что единственным учредителем и директором ТОО "Парижская коммуна" является Тертерян Гайк Вардгесович, 1950 года рождения. Он признан в качестве подозреваемого.

В Актюбинской области Казахстана разгорелся скандал со свинофермой, предпринимателя, которого обвиняют в злостном нарушении экологического законодательства, отправили под домашний арест, ему грозит тюремный срок – от трех до семи лет, сообщает zakon.kz.

Жители села Бестамак уже много лет просили закрыть свиноферму, ссылаясь на невыносимый запах. По их словам, предприятие отравляет реки, почву, ставя под угрозу жизни более трех тысяч сельчан. Каждый день ферма сбрасывала по 300 свиных голов, утверждают сельчане.

Во время внеплановой проверки подтвердилось, что все производственные и биологические отходы, бытовой и строительный мусор на свиноферме закапывали в траншее близ поселка. Площадь захоронений составила около 6 гектаров. Проверяющие выкопали и вытащили почти 200 тонн отходов - оказалось, что это лишь часть зарытого.

В 2008 году перед тем, как запустить животноводческий комплекс в Бестамак, жителям села сказали, что на ферме будут выращивать австралийских страусов. Только потом люди узнали: на ферме обитают свиньи.

Также при проверке выяснилось, что два года предприятие работало без разрешения на эмиссию в окружающую среду. При этом на ферме вместо 40 тысяч свиней, заявленных в проекте, содержали более 50 тысяч. Общий ущерб всех нарушений составил 7 миллиардов.

Отметим, что отправленный под домашний арест Гайк Тертерян является почетным консулом Армении в Казахстане. Арменпресс пишет, что разъяснения по делу Тертеряна в Актюбинской области Казахстана будут даны по окончании судебного процесса.

«Офис почетного консула Армении в Казахстане относительно домашнего ареста почетного консула Армении в Актюбинской области Тертеряна сообщает, что судебный процесс, который касается личной экономической деятельности почетного консула, продолжается. Разъяснения по делу будут даны после окончания судебного разбирательства», - говорится в сообщении офиса.