Она берет начало в поселке Гадрут Ходжавендского района и, проходя через Джебраильский район, соединяется с магистралью коридора Гаджигабул-Миндживан-Зангезур в селе Шукюрбейли.

Протяженность проектируемой дороги - 43 километра.

Магистраль проходит по территории освобожденных от оккупации Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов. Автодорога охватит около 20 населенных пунктов этих районов, включая поселок Гадрут и город Джебраил.

Указанный дорожный проект, реализуемый при координации с другими соответствующими государственными структурами в рамках Рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям Межуправленческого центра Координационного штаба, является неотъемлемой частью единой транспортной концепции Карабаха.