Две медали азербайджанской гимнастики на международных турнирах

Нашу страну в соревновании представляли Арзу Джалилова и Нармина Самедова, а также групповая команда в составе Зейнаб Гумматовой, Марьям Сафаровой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Елизаветы Лузан.

Наша групповая команда в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав c результатом 38,150 балла заняла 2-е место. Победила Россия, а виртуальная бронза – у команды Германии.