Две медали азербайджанской гимнастики на международных турнирах
Азербайджанские гимнастки приняли участие в онлайн-турнире, организованном Федерацией гимнастики Финляндии.
Нашу страну в соревновании представляли Арзу Джалилова и Нармина Самедова, а также групповая команда в составе Зейнаб Гумматовой, Марьям Сафаровой, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Елизаветы Лузан.
Наша групповая команда в упражнении с тремя обручами и двумя парами булав c результатом 38,150 балла заняла 2-е место. Победила Россия, а виртуальная бронза – у команды Германии.
Тем временем в столице Египта Каире прошел реальный турнир по спортивной аэробике Egyptian Pharaohs cup. Азербайджанские спортсмены Владимир Долматов и Медина Мустафаева заняли 2-е место среди смешанных пар. Соревнования завершатся в субботу.