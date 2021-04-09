США, Франция и Германия провели переговоры по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил отдельно с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом ситуацию у российского-украинской границы. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США.

Согласно сообщению, Маас в разговоре с Блинкеном подчеркнул, что Германия с партнерами в НАТО и ЕС пристально следит за обстановкой на востоке Украины.

Ле Дриан после переговоров со своими коллегами из США, Германии и Украины потребовал у России объяснений в связи с передвижением ее войск у границы с Украиной, информирует пресс-служба французского МИД.