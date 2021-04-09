Анкара и Лондон договорились по важным вопросам

Турция и Великобритания разделяют взгляды по многим важным вопросам, и совместные действия будут продвигать эти общие интересы, говорится в заявлении Минобороны Турции по итогам визита главы ведомства в Великобританию.

Согласно заявлению, в ходе визита министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и его британский коллега Бен Уоллес обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам, включая события в Черном море, Восточном Средиземноморье, Афганистане и процессы в рамках НАТО, передаект Anadolu.

Министры обороны подтвердили, что Турция и Великобритания разделяют общие и схожие взгляды по многим вопросам. Главы оборонных ведомств сошлись во мнении, что совместные усилия помогут защитить двусторонние права и интересы, а также права и интересы альянса НАТО.