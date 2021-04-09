В США признают: кампания давления на Иран провалилась

Нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом считает, что кампания оказания максимального давления на Иран, проводившаяся предыдущим главой администрации США Дональдом Трампом, потерпела провал. Как сообщает ТАСС, об этом сказал представитель Госдепартамента высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном переговорам в Вене по иранской ядерной сделке.

"Мы начинаем с того принципа, что кампания [оказания] максимального давления [на Иран], выход [Вашингтона] из СВПД и введенные [после этого] санкции [США] попросту не преуспели в том, чтобы Америка и американский народ оказались в большей безопасности", - заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Он признал, что американская "кампания максимального давления на Иран провалилась...".

Представитель Госдепа заявил, переговоры по иранской ядерной программе зайдут в тупик, если Тегеран ожидает отмены всех санкций США, введенных в 2017 году: "Если Иран будет держаться за позицию о том, что все санкции, введенные в 2017 году, должны быть сняты, иначе не будет никакого соглашения, тогда мы движемся в тупик".