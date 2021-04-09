Освобожденные от оккупации Губадлы, Зангилан и Джебраил очищаются от мин

Для обеспечения электроснабжения Губадлинского, Зангиланского и Джебраильского районов Азербайджана на их территории ведутся работы по разминированию. Об этом сказал журналистам завотделом Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмайлов.

По его словам, на сегодняшний день уже многие территории очищены от мин.

"Агентство с 10 ноября 2020 года проводит гуманитарные операции по разминированию на освобожденных от оккупации землях. В первую очередь были очищены от мин территории, по которым проходят дороги, коммуникации и линии связи.

Сегодня работы по разминированию ведутся на дорогах Чайлы - Тапгарагоюнлу и Чайлы - Талыш. Кроме того, на основании обращения ЗАО "Азербайджанские железные дороги" от мин очищаются территории, по которым проходят железнодорожные линии Физули - Зангилан - Агбанд, Барда - Агдам и автодорога Барда - Агдам.

Уже завершено разминирование земель, по которым проходят ЛЭП Физули - Гадрут напряжением 35 киловольт и Физули - Шуша напряжением 110 киловольт", - сказал Исмайлов.