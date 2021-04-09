Во Франции сожгли мечеть
Во французском Нанте неизвестные подожгли мечеть Аррахма. Зданию нанесен материальный ущерб, полностью сгорела входная дверь храма, передает Anadolu.
Инцидент имел место в ночь с четверга на пятницу.
Как сообщается, возгорание началось с трех контейнеров, заполненных картонными коробками и расположенных прямо перед дверью мечети. По словам пожарных, огонь быстро распространился из-за деревянной двери.
По словам прихожан Аррахма, около мечети были найдены канистры с бензином.
По факту начато расследование.
В настоящее время следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причину и источник пожара.
Французский совет мусульманской веры (CFCM) на своей странице в Твиттер осудил произошедшее. В организации назвали случившееся «проявлением ненависти» и «неприемлемым актом».