Во Франции сожгли мечеть

Инцидент имел место в ночь с четверга на пятницу.

Как сообщается, возгорание началось с трех контейнеров, заполненных картонными коробками и расположенных прямо перед дверью мечети. По словам пожарных, огонь быстро распространился из-за деревянной двери.

По словам прихожан Аррахма, около мечети были найдены канистры с бензином.

По факту начато расследование.

В настоящее время следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить причину и источник пожара.

Французский совет мусульманской веры (CFCM) на своей странице в Твиттер осудил произошедшее. В организации назвали случившееся «проявлением ненависти» и «неприемлемым актом».