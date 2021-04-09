Немецкий социал-демократ ополчился на азербайджанских бизнесменов

Представитель Социал-демократической партии Германии Ральф Эйзенхауэр (Ralf Eisenhauer), архитектор из Мангейма в федеральной земле Баден-Вюртемберг, хочет больше правовых инструментов для муниципалитетов, если владельцы не используют свои здания и позволяют им разрушаться, пишет немецкое издание Mannheimer-Morgen.

«Аспекты градостроительства существенно зависят от охраны собственности», - заявил политик в интервью изданию. По мнению социал-демократа, федеральные власти Германии должны что-то существенно изменить в этой сфере.

Раздражение немецкого политика вызвал то, что шесть лет назад бизнесмены из Азербайджана купили офисное здание в планетарии Мангейма и хотели перестроить его в роскошный отель. Однако, по неизвестными причинам, перестройка так и не началась и не территории стоит лишь бетонный каркас здания.

«Меня это очень раздражает», - заявил Ральф Эйзенхауэр.