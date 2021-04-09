В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции предотвратили контрабандный ввоз на территорию страны и реализацию наркотиков и психотропных веществ общим весом около 64 кг, сообщает пресс-служба МВД.

В результате проведенной операции сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны жители города Баку Мушфиг Мирзоев и Надир Бабаев.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых в незаконном обороте наркотиков решением Нариманского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.