В Петербурге за стрельбу на свадьбе задержали азербайджанцев

В субботу, 10 апреля, стало известно, что накануне вечером в ресторане «Золотой двор» в Петербурге прошли массовые задержания участников свадьбы. Как сообщает «Форпост Северо-запад», причиной приезда полиции стала стрельба в честь новобрачных.

«Облава из-за стрельбы на свадьбе в ресторане "Золотой Двор". Массовые задержания в ресторане в Невском районе. Свадьба сопровождалась стрельбой в честь новобрачных. На стрельбу приехали ОМОН и полк ППСП. Всех гостей мужского пола повезли в отделы полиции», - написал автор публикации.

В группе «Дорожный инспектор» пользователи сообщили, что за стрельбу в ресторане в Красносельском районе города задержали представителей азербайджанской диаспоры.