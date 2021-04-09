Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана годовому плану действий, для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджане, был организован ознакомительный визит в воинскую часть Военно-воздушных сил (ВВС), сообщает Минобороны.

Для 15 представителей аппаратов военных атташе двенадцати государств был проведен брифинг, посвященный этой воинской части и вкладе ВВС страны в победу в Отечественной войне, а также даны ответы на их вопросы.

В ходе визита гостям была продемонстрирована авиационная техника, а также учебно-лётные симуляторы.

Военные атташе выразили признательность руководству Министерства обороны Азербайджана за организацию визита на высоком уровне.