Эксперт комитета по внешним связям парламента Армении Лилит Гезалян угрожает руководителю азербайджанской общины Нагорного Карабаха, депутату Милли Меджлиса Туралу Гянджалиеву.

Информацию об этом в Facebook распространил азербайджанский парламентарий.

Т.Гянджалиев отметил, что Гезалян угрожает обезглавить его в тюрьме.



«Этого человека следует отстранить от занимаемой должности в самое ближайшее время в связи с поведением, которое является наглядным примером азербайджанофобии и этнической ненависти, разжигаемой Арменией на протяжении многих лет», - добавил депутат.