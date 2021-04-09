Сторонники жесткого курса в Иране и любители этого сериала возмущены тем, что власти в спешном порядке свернули демонстрацию второго сезона «Гандо» и основательно поработали ножницами над последними показанными сериями. В социальных сетях тут же появился первоначальный вариант с вырезанными эпизодами. Правда, как и в подчищенном варианте, слово «президент» в диалогах все же было заменено на «чиновник».

На иранский телевизионный шпионский триллер «Гандо» ополчились официальные ведомства страны, что, однако, вызвало бурю недовольства фанатов сериала. Как пишут иранские СМИ, в «Гандо» (так называют обитающего в регионе Южного Ирана пресноводного крокодила, который славится как искусный хищник-охотник) рассказывается о подвигах агентов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в стиле Джеймса Бонда и героев французского «Бюро легенд». Сюжет, главным образом, повествует о рискованной и виртуозной борьбе отважных сотрудников контрразведки КСИР с засланными в Иран агентами вражеских разведок.

Главная же причина наезда властей на создателей фильма заключается в том, что деятельность иранского министерства иностранных дел представлена в нем как крайне бездарная, а дипломаты показаны некомпетентными и попросту нерадивыми. Причем многие персонажи очень похожи на реальных руководителей МИД. Собственно, весь сюжет построен на контрасте между «решительными и грамотными» агентами КСИР, которые оснащены всякого рода сверхсовременной техникой, чуть ли не космической электроникой, и «инертными, косными и тугодумными» сотрудниками внешнеполитического ведомства. Так что вполне понятно, почему после демонстрации первого сезона в 2019 году глава МИД Джавад Зариф выступил с резкой критикой сериала, назвав все, что там показано, «ложью от начала до конца». Зариф даже направил официальное письмо с протестом против показа фильма верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи.

Примечательно, что в первом сезоне агенты КСИР вели войну с американским агентом по имени Майкл Хашемиан, который очень похож на реального американского журналиста Washington Post иранского происхождения Джейсона Резаиана. Резаиан и его жена, тоже журналист Еганех Салех, были арестованы по обвинению в шпионаже в 2014 году и провели в тегеранской тюрьме полтора года, пока их не освободили в связи с заключением соглашения по иранской ядерной сделке. В сериале прототип Резаиана много говорит о друзьях в окружении президента Роухани.

А вот второй сезон, который начали показывать в дни Новруз байрамы этого года, был посвящен группе офицеров КСИР, которые пытаются выяснить, кто шпионит в правительстве и как важная информация о ядерной программе Ирана передается за границу. Некоторые дипломаты в фильме были загримированы под заместителей Зарифа, которые вели переговоры по иранской ядерной программе в 2015 году.

Близкие к КСИР иранские деятели считают, что это правительство Роухани добилось внесения изменений в уже отснятые серии, отчего финал получился странным и нелогично куцым. Однако советник президента Хесамедин Ашна заверил журналистов, что правительство не цензурировало фильм и не настаивало на прекращении его показа на телевидении. Однако ему не поверили и выразили поддержку всему, что отражено в сериале.

Ну и совсем некстати пришлось в разгар скандала с «Гандо» заявление Джо Байдена о том, что скоро начнутся непрямые переговоры между ИРИ и США о восстановлении соглашения по иранской ядерной программе. Иранские радикалы сочли, что именно по этой причине правительство прекратило демонстрацию сериала и обрушились на МИД страны с резкой критикой за согласие на переговоры с США.