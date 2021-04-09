Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 12:59

Центробанк Азербайджана планирует выпустить памятные банкноты. Такое решение принято с целью увековечивания победы, достигнутой под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева в Отечественной войне за освобождение Карабаха, в память о подвиге ее героев, а также с целью информирования международного сообщества об истории, культурном наследии и природном богатстве освобожденных городов и районов. Общественный интерес к национальной валюте, любым изменениям ее дизайна всегда высок. В связи с этим Центробанк напоминает, что отечественные банкноты разрабатываются на основе особой концепции и выпускаются в оборот в соответствии с решениями Комитета по денежной реформе, учрежденного распоряжением главы государства и возглавляемого премьер-министром.

Находящиеся в настоящее время в обращении национальные банкноты были выпущены в 2006 году после деноминации, реализованной Указом главы государства «Об изменении номинальной стоимости денежных знаков и масштаба цен (деноминации) в Азербайджанской Республике» от 7 февраля 2005 года. Банкноты данной концепции, посвященные теме «Независимый Азербайджан», охватывают разные подтемы: банкнота номиналом в 1 манат – «Культура и искусство», 5 манатов – «Письмо и литература», 10 манатов – «История», 20 манатов – «Карабах», 50 манатов – «Образование и будущее», 100 манатов – «Экономика и развитие», а банкнота номиналом в 200 манатов – «Современная архитектура». Эта концепция сохраняет свою актуальность с точки зрения тематики, эстетического вида и системы защиты. Прошло уже более 15 лет, но особых изменений в купюрах, к которым мы успели привыкнуть, не было. Правда, исходя из международного опыта, с целью усиления систем безопасности наших банкнот и повышения их устойчивости к фальсификации, согласно соответствующему решению Комитета по денежной реформе, обновлялись их дизайн и элементы безопасности.

Как практикуется во всем мире, в ходе обновления основные элементы дизайна, отраженные на наших банкнотах и характеризующие тематику соответствующего номинала, сохраняются в качестве основного мотива. В частности, с учетом последних нововведений в мировой практике с начала текущего года в обращение введены обновленные банкноты номиналом 1, 5 и 50 манатов. В то же время убедительная победа Азербайджанской армии в 44-дневной Отечественной войне диктовала необходимость отражения этого важнейшего события в жизни азербайджанского народа в специально выпущенных памятных банкнотах. Несколько ранее Центробанк Армении тоже выпустил 3 коллекционные монеты. Невольно может возникнуть вопрос: неужели и армяне решили посвятить их Второй Карабахской войне? Но ведь эта страна не может похвастать какими-либо успехами и победами. Сколько бы ни заявляли армянские политики и военачальники о героизме армянского воина, сваливая все беды на нынешнее политическое руководство страны, ихе армия потерпела полное поражение, была полностью разгромлена. Но речь идет не о памятных банкнотах, а всего лишь о коллекционных монетах. Видимо, не совсем еще потеряли головы в Ереване. Ведь, как показывает история, там ничего не стоит героизировать даже такого оголтелого фашиста, как Нжде. Мировая общественность уже который год не может втолковать армянским националистам, что героев надо искать среди борцов за правду, справедливость, а не среди убийц и грабителей.

Но не будем углубляться в дебри армянского менталитета и перейдем к новым коллекционным монетам. Какие же тематики они отражают. Первое место в их списке занимает монета, посвященная 100-летию основания Тбилисского армянского государственного драматического театра имени Петроса Адамяна. Тут трудно подыскать подходящие слова и стоит лишь благодарить Всевышнего за то, что в Баку нет армянского театра. И вот почему. Центробанк утверждает, что армянские театральные представления проводились в Тбилиси уже с 20-х годов XIX века - чуть ли не раньше, чем царская империя стала заселять южнокавказские земли армянами. Трудно сказать даже, были ли в то время театры на Южном Кавказе. Скорее труппа какая-то была позже, которой лишь в 1936 году предоставили здание. Да и имя Адамяна ему было присвоено лишь в 1991 году, а до этого носил имя кровавого дашнака в облике большевика – Степана Шаумяна. Вторая монета посвящена 100-летию основания Национального академического театра имени Габриэла Сундукяна. Данный театр расположен в Ереване, его часто называют даже главным театром Армении. Поэтому не будем искать здесь какие-то заковыки, которые к тому же могут оскорбить чувства простых армян. Зато третья монета, посвященная 200-летию основания Армянской филантропической семинарии в Калькутте (Индия), думается, заслуживает внимания. Утверждается, что эта семинария тоже основана в 1821 году в Калькутте. А в 1999 году решением Верховного суда Калькутты семинария была передана под попечительство Первопрестольного Св. Эчмиадзина в лице католикоса всех армян, которому было предоставлено право руководства ее деятельностью. Здесь получили образование тысячи армянских детей из Ирана, Ирака, Мьянмы, Индии и Армении. Семинарию в Калькутте в Ереване считают одним из самых влиятельных учебных заведений армянской диаспоры, где обеспечивается обучение и воспитание учащихся в национальных традициях, хотя диаспора в основном освоилась совсем в других краях.