Дорожная полиция предупреждает водителей и пешеходов

"В целях предотвращения правонарушений, а также просвещения о необходимости соблюдения правил дорожного движения органы внутренних дел планируют организовать контрольно-профилактические рейды.

Они будут проводиться по территории страны с апреля до конца года с целью выявления и предотвращения нарушений водителями правил остановки и парковки, использования ремней безопасности, а также световых и звуковых сигналов, создания водителями помех движению пешеходов, несоблюдения правил дорожного движения пешеходами, водителями мотоциклов, мопедов и велосипедов, управления транспортным средством без прав или в нетрезвом виде. Кроме того в центре внимания будут меры по предотвращению загрязнения окружающей среды выхлопными газами и детского травматизма, нарушений противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также требований по использованию средств индивидуальной защиты.

Главное управление дорожной полиции МВД еще раз обращается с призывом соблюдать правила дорожного движения, не допускать правонарушений в этой сфере, а также активно участвовать в профилактических мероприятиях при содействии СМИ, которые будут способствовать пропаганде культуры дорожного движения и просвещению", - говорится в заявлении дорожной полиции.

Отмечается, что проводимые меры будут играть важную роль в снижении количества ДТП.