Тер-Петросян созывает съезд своей партии

Армянский национальный конгресс, возглавляемый первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, 1 мая созывает партийный съезд. Об этом говорится в заявлении АНК, распространенном в субботу.

"На съезде АНК окончательно определит, будет участвовать во внеочередных парламентских выборах или нет. Если не случится форс-мажоров, партия Тер-Петросяна примет участие в выборах, по всей вероятности, отдельно", - говорится в заявлении.

Напомним, 18 марта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что 20 июня в Армении состоятся внеочередные парламентские выборы.