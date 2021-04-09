Владимир Решетов, спецкор по странам Балтии и Польше 13:25

Самый авторитетный на постсоветском пространстве композитор популярной музыки, один из любимых гостей haqqin.az маэстро Раймонд Паулс, отметивший в январе свое 85-летие, уже давал сайту эксклюзивное интервью. Вообще-то он не часто высказывает свое мнение на страницах газет и журналов о чем-либо, кроме музыки. И до и после юбилея он по-прежнему каждый день репетирует в первой студии Латвийского радио, готовит новые программы. Однако и ему в условиях пандемии приходится нелегко. Как сообщили латвийские СМИ, Райманд Паулс недавно привился. И даже прокомментировал обеспокоенность граждан Латвии о вреде вакцины AstraZeneca. Надо сказать, что в Латвии прививали упомянутым препаратом и рядовых граждан, и чиновников высокого ранга, и знаменитостей. А в начале марта сообщалось, что первую дозу вакцины получил и Раймонд Паулс.

На вопрос о вакцинации, композитор, по своему обыкновению, отреагировал шуткой: «Мне не делали эту AstraZeneca, меня привили Moderna. Но ведь пугать продолжают, так что я всё равно трясусь». А когда спросили о его самочувствии после вакцинации, маэстро сказал: «Ничего не заметил. Как себя чувствую? Старый и больной — так и чувствую». В Латвии между тем состоялось награждение победителей конкурса популярной музыки «Золотой микрофон». Церемония вызвала скандал из-за нарушения организаторами пандемийных ограничений. Раймонд Паулс, как известно, большой скептик по отношению к госструктурам еще с советских времен, не оставил без внимания реакцию в обществе на произошедшее и был жестким. «Слишком много шума! Надо остановиться! Людям надо начать работать! Как долго еще отменять и переносить эти концерты?! Должен же однажды победить здравый смысл! Близится Янова ночь (грандиозный национальный праздник летнего солнцестояния, сопровождающийся множеством концертов по всей Латвии — авт.). Нечего цепляться к этому «Золотому микрофону». Ничего преступного там не случилось. Ну собралось вместе побольше людей, потанцевали, попели. Хотя бы на какое-то время восстановили душевное равновесие, для артистов это важно. Не надо всё преувеличивать!», - решительно заключил маэстро. И продолжил: «Надо считаться и с теми, кто потерял все возможности для заработка, кто не работает, потому что вся концертная жизнь прекращена. Об этом никто не думает! Тем, кто получает зарплату, очень хорошо. Но другие-то ничего не получают. Мы работаем вместе, и я примерно знаю, что происходит в музыкальной сфере. Кого-то спасает преподавание в музыкальных школах, другие музыканты вообще бросили профессию и занимаются совсем другим - человек хочет есть, и семью надо кормить. Ситуация слишком затянулась! И еще не знаем, что будет летом. У нас отменен целый ряд концертов, у меня тоже. Я еще как-то выживу, но другие… Грустно. Понимаю, что проблема сложная, но шум, который поднят вокруг одного события, это слишком, чересчур. То же самое с этими вакцинами — эти годятся, те не годятся! Ну нельзя так над народом издеваться — с утра сообщают одно, после обеда что-то другое! Ну сколько можно?!», - возмущается композитор.