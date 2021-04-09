Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 13:31

Президент Джо Байден, как полагает его администрация, сделал важный шаг на пути усиления контроля над оружием в стране. Одна из главных мер касается запрета на приобретение так называемых «пистолетов–призраков». Речь идет об оружии, которое собирается из различных готовых компонентов, подобно игрушечным самолетам или танкам, и при этом не имеет заводской маркировки. Но самостоятельно сконструированные пистолеты не менее опасны, чем обычные боевые. Преступники использовали их при массовом расстреле студентов в колледже Санта-Моника в Калифорнии в 2013 году и в других учебных центрах в 2017 и 2019 годах в том же штате.

Простота сборки показывает, что чаще всего это оружие используют молодые люди, приобретающие компоненты через интернет. Только в 2019 году власти конфисковали свыше 10 тысяч таких пистолетов, но в Америке их в сотни раз больше, и наибольшее использование они имеют в организованных преступных группировках и среди ультраправых экстремистов, которые пытаются избежать при покупке проверок анкетных данных. Объявить о мерах по контролю над оружием Байдена принуждает драматическая ситуация в стране, где массовые убийства в последние недели приняли характер эпидемии. 16 марта в Джорджии в результате стрельбы были убиты 8 человек, 22 марта в Колорадо застрелы 10. От огнестрельного оружия в США каждый день убивают свыше ста человек. В день, когда президент выступил со своим заявлением, в городе Брайан, что в штате Техас, вооруженный пистолетом 27-летний местный житель Ларри Боллин открыл стрельбу в супермакете, убив одного посетителя и ранив семерых, в том числе одного полицейского. Массовые убийства происходят в США регулярно, а сейчас, как считают эксперты, одной из причин того, что они участились, стала пандемия коронавируса и принудительная самоизоляция, что, по всей видимости, повлияло на мозги некоторых граждан. В этой связи администрация Байдена намерена наделить суды полномочиями временно запрещать доступ к оружию людям, которые, как считается, «находятся в кризисной ситуации» и представляют опасность для себя и других. Впрочем, понятие «кризисная ситуация» можно толковать как угодно. Оно, судя по всему, применимо ко всей Америке, где, по словам президента, «насилие с применением оружия стало международным позором».