Новая эпидемия: массовые убийства наша корреспонденция
Президент Джо Байден, как полагает его администрация, сделал важный шаг на пути усиления контроля над оружием в стране. Одна из главных мер касается запрета на приобретение так называемых «пистолетов–призраков». Речь идет об оружии, которое собирается из различных готовых компонентов, подобно игрушечным самолетам или танкам, и при этом не имеет заводской маркировки.
Но самостоятельно сконструированные пистолеты не менее опасны, чем обычные боевые. Преступники использовали их при массовом расстреле студентов в колледже Санта-Моника в Калифорнии в 2013 году и в других учебных центрах в 2017 и 2019 годах в том же штате.
Простота сборки показывает, что чаще всего это оружие используют молодые люди, приобретающие компоненты через интернет. Только в 2019 году власти конфисковали свыше 10 тысяч таких пистолетов, но в Америке их в сотни раз больше, и наибольшее использование они имеют в организованных преступных группировках и среди ультраправых экстремистов, которые пытаются избежать при покупке проверок анкетных данных.
Объявить о мерах по контролю над оружием Байдена принуждает драматическая ситуация в стране, где массовые убийства в последние недели приняли характер эпидемии. 16 марта в Джорджии в результате стрельбы были убиты 8 человек, 22 марта в Колорадо застрелы 10. От огнестрельного оружия в США каждый день убивают свыше ста человек. В день, когда президент выступил со своим заявлением, в городе Брайан, что в штате Техас, вооруженный пистолетом 27-летний местный житель Ларри Боллин открыл стрельбу в супермакете, убив одного посетителя и ранив семерых, в том числе одного полицейского.
Массовые убийства происходят в США регулярно, а сейчас, как считают эксперты, одной из причин того, что они участились, стала пандемия коронавируса и принудительная самоизоляция, что, по всей видимости, повлияло на мозги некоторых граждан. В этой связи администрация Байдена намерена наделить суды полномочиями временно запрещать доступ к оружию людям, которые, как считается, «находятся в кризисной ситуации» и представляют опасность для себя и других. Впрочем, понятие «кризисная ситуация» можно толковать как угодно. Оно, судя по всему, применимо ко всей Америке, где, по словам президента, «насилие с применением оружия стало международным позором».
Байден признает, что обнародованные им меры (помимо запрета «пистолетов-призраков» власти добиваются, чтобы вне закона были объявлены модификации, которые превращают пистолеты в короткоствольные винтовки) лишь первый шаг на пути более эффективного контроля над оружием. Он хочет добиться запрета штурмовых винтовок, которые американские военные используют в войнах за рубежом. Запрет на это полуавтоматическое оружие, введенный президентом Биллом Клинтоном в 1998 году, просуществовал всего 6 лет и был благополучно похоронен администрацией Джорджа Буша-младшего.
Борьба за ограничение использования оружия давно уже стало предметом политической борьбы между демократами, которые требуют ужесточения законов, и республиканцами, ярыми сторонниками 2-й поправки к конституции в Билле о правах, принятом в 1791 году. Она разрешает гражданам приобретать, а в некоторых штатах и свободно носить оружие. В этом вопросе законодательство США не имеет аналогов в мире. Американцам позволено иметь любое оружие, за исключением разве что крупнокалиберной артиллерии, ракет и средств массового поражения.
Республиканцы, тесно связанные с богатой и влиятельной Национальной оружейной ассоциацией, намерены и впредь стоять на защите права американцев на оружие. Для того, чтобы, например вновь ввести запрет на штурмовые винтовки, потребуются голоса 60 сенаторов, то есть при нынешнем раскладе потребуется поддержка закона десятью республиканцами, а это практически невозможно.
Цифры поражают. Америка с населением, составляющим всего 4.4 процента населения мира, владеет 42 процентами всего огнестрельного оружия, имеющегося на нашей планете. По данным New York Times, в период с 1966 по 2012 годы на американцев приходился 31 процент всех массовых убийств в мире. Подавляющее большинство оружия, использованного при массовых убийствах с 2009 по 2018 гг., было приобретено легально и после проверки данных покупателей.
Но надежд на то, что в Америке будет что–то меняться, нет никаких. Президенты будут плакать в прямом эфире после очередного массового расстрела детей, а члены Конгресса будут произносить поминальные молитвы за упокой душ невинно убиенных. «Хватит уже молитв, пришло время действовать», - сказал президент Байден, но нация его вряд ли услышит.