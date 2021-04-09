Сотрудники полиции задержали граждан за незаконное проникновение на освобожденные от армянской оккупации территории. Об этом говорится в сообщении бардинской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана.

Так, 9 апреля водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался в объезд постов в направлении села Алханлы из села Юхары Сейидахмедли Физулинского района.

Мужчина, проигнорировав требование правоохранителей остановиться, продолжил движение и совершил наезд на сотрудника полиции и военнослужащего внутренних войск. В результате представители силовых структур пострадали, получив травмы ног. Нарушитель попытался скрыться с места происшествия.

Автомобиль был задержан в селе Керимбейли. Было установлено, что водитель Замир Ахмедов и пассажир, ранее судимый Замиг Фарзалиев - жители Бейлаганского района проникли на указанные территории с целью сбора цветных металлов.

По данному факту ведется расследование.