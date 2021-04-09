В состав делегации вошли директор финансового офиса президента Турции Гексель Ашан, члены Попечительского совета Фонда страхования вкладов Турции, бизнесмены, а также генеральный директор холдинга Erciyes Anadolu Алпарслан Баки Эртекин. Во встрече также принял участие посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Как и во всех областях, сотрудничество с братской Турцией в области труда и занятости, социальной защиты расширяется с каждым годом. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на встрече с делегацией, возглавляемой председателем Фонда страхования вкладов Турецкой Республики Мухиддином Гюлалом, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что совместные усилия глав государств двух братских стран играют важную роль в стабильном и долгосрочном развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией. Он отметил великую историческую победу Азербайджана в Отечественной войне, освобождение наших земель от армянской оккупации. Он довел до внимания присутствующих, что на разрушенных агрессором Арменией территориях уже ведутся большие строительные работы.

Подчеркнув политическую и моральную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время войны, министр рассказал о гибких мерах социальной поддержки, осуществляемых в нашей стране в постсоветский период по указанию президента Ильхама Алиева. С.Бабаев отметил, что эти мероприятия уже охватили более 20 тысяч человек. Он проинформировал и о расширении программы обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны, работе, проводимой в других направлениях для усиления социальной защиты этих категорий граждан, социальных реформах, проводимых в нашей стране, концепции DOST, а также об открытии в Баку еще одного центра DOST.

Гюлал выразил чувство радости и гордости за историческую победу Азербайджана, освобождение своих земель. Он сказал, что Азербайджан является братской страной для Турции и выразил удовлетворение постоянным развитием связей между нашими странами.

На встрече был затронут опыт сотрудничества с Турцией в социальной сфере, состоялся обмен мнениями о дальнейшей совместной работе, а также по вопросам сотрудничества в деле улучшения бытовых условий семей шехидов.