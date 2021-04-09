В соответствии с поручением главы государства повышается качество пассажирских перевозок в пригородных селах и поселках. Старые автобусы, срок эксплуатации которых истек, заменяются современными комфортабельными и вместительными транспортными средствами. В этом контексте улучшается качество пассажирских перевозок в поселках Пираллахи, Зиря, Тюркан и Гала, где проживает около 48 тысяч человек, сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно информации, от жителей указанных населенных пунктов регулярно поступали жалобы на низкое качество транспортных услуг, на то, что автобусы старые и непригодные для эксплуатации. Отсутствие необходимого технического обслуживания машин на этих линиях во временной эксплуатации ООО «Бакинское автотранспортное предприятие № 3» создавало трудности, особенно в зимние месяцы. Это вызывало справедливое недовольство пассажиров. В результате люди, отправляющиеся со станции метро «Кероглу» в поселки Пираллахи, Зиря, Тюркан и Гала, пользуются услугами незаконной перевозки пассажиров. А это, в свою очередь, не только лишает их тратиться больше, но и вызывает беспокойство с точки зрения безопасности.

Учитывая все это, были внесены изменения в организацию пассажирских перевозок по направлению от станции "Кероглу" в поселки Пираллахи, Зиря, Тюркан и Гала.

Согласно изменениям, в поселке Гала был организован пункт обмена транспортом. Установлены новые павильоны остановок, платежные терминалы BakiKart и проведены другие необходимые инфраструктурные работы. Автобусы по регулярным маршрутам № 101, 150 и 187 доставят пассажиров из поселков Тюркан, Пираллахи и Зиря до следующего пункта обмена.

Из этого района в Центр обмена транспортом «Кероглу» (NMM) организуется новая маршрутная линия, обозначенная G1. По линии, которая будет эксплуатироваться ООО BakuBus, автобусы будут двигаться напрямую, не заходя на дорогу в Рамана, что значительно сократит время в пути и позволит быстрее добраться до пункта назначения. Плата за проезд по линии G1 установлена в размере 40 копеек, и оплата будет в безналичной форме.

Благодаря изменениям, жителей поселков Пираллахи, Зиря, Тюркан и Гала можно будет удобно и безопасно перевозить в направлении Центра обмена транспортом и в обратном. Несмотря на то, что они используют две маршрутные линии, время пребывания их в пути значительно сократится по сравнению с тем, которе затрачивалось раньше. Кроме того в результате изменения линии пассажиры, отправляющиеся из поселка Пираллахи до Центра обмена транспортом «Кероглу», будут платить на 10 копеек меньше.

Для информации сообщается, что линии регулярных маршрутов № 101, 150 и 187 переданы перевозчику, на балансе которого находятся транспортные средства, прошедшие капитальный ремонт. Отметим, что все изменения будут действовать с 12.04.2021 года.