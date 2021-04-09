Тревога: Япония сбросит воду с АЭС в Фукусиме в море наш обзор
Катастрофа на ядерной электростанции в 2011 году в японской Фукусиме, когда цунами повредило опасный объект, вновь напомнила этой стране с памятью о Хиросиме и Нагасаки об угрозе ядерной энергии. Именно эта катастрофа заставила правительства разных стран присмотреться к своим АЭС.
А правительство Германии и вовсе решило радикально пересматривать свою энергетическую политику и закрывать свои АЭС. В Японии же, хоть и сделали выводы из случившегося, все-таки за неимением других источников энергии, пока следовать пример Германии не намерены. Только что власти Страны Восходящего солнца закончили многолетнюю дискуссию, что делать с радиоактивной водой поврежденной атомной электростанции. Они решились на шаг, который вряд ли положительно оценят ее соседи, и страны, находящиеся гораздо дальше от берегов Японии: отравленная вода будет спущена в... море.
Вода, служившая для охлаждения реактора, в объеме 1,2 миллиона тонн, все время находилась в специальных емкостях.
Там же она была и во время мощного цунами, которое обрушилось на Японию в 2011 году. Дискуссия о том, куда девать эту воду, длилась годами, и уже ранее рассматривался вариант сброса ее в море. Однако тогда решительно против этого выступили японские рыбаки и соседние государства.
Так правительство Южной Кореи уже призвало власти Японии отказаться от этой идеи. А Пекин обратился к Токио опубликовать прозрачные данные и «принятия на себя ответственности по отношению к своим гражданам, соседним странам и международной общественности».
Резон протеста рыбаков вполне понятен — они испугались того, что крупные клиенты откажутся покупать рыбу и морепродукты, выловленные в загрязненных радиацией водах региона, который много лет сталкивается не только с проблемами вылова рыбы. (О политических и военных инцидентах в Южно-Китайском море не раз писал и продолжает следить за этим haqqin.az).
И все же решение принято: вода из емкостей АЭС Фукусимы будет сброшена в морскую акваторию у берегов Японии. Правда, прежде этого она будет разбавлена до состояния, соответствующего международным требованиям и критериям, а сам сброс ее продлится несколько лет. На этот факт обратило внимание издание Rzeczpospolita.
Правительство Японии в своем пояснении о сути своего непростого решения подчеркнуло, что утилизация отравленной воды неизбежна в процессе восстановлении атомной электростанции в Фукусиме.
Что касается позиции и обеспокоенности рыбаков, то все, похоже, решается в их пользу. Или, во всяком случае, так пока выглядит.
Премьер-министр Ёшихиде Суга встретился на этой неделе с руководителем японской федерации рыболовства и проинформировал его о том, что в ближайшее время будет принято окончательное решение, которое может устроить рыбаков.
Известно, что большая часть радиоактивных изотопов уже выведена из опасной воды в результате расширенного и самого современного процесса фильтрации. Однако эта технология не позволяет убрать оттуда единственный — тритий.
По мнению экспертов, не все так страшно: тритий опасен для человека только в очень больших дозах, а очищенные стоки охлаждающей реакторы воды регулярно сливаются в океаны и моря из атомных электростанций в других частях света.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже одобрила предложение Японии по такому варианту освобождения емкостей АЭС Фукусимы от воды, очищенной от радиации.
Как бы там ни было, вопрос, хоть и согласованный с экспертами и международной организацией, не оставит равнодушными жителей прибрежных районов Японии и соседей по региону. Ведь никто не может дать гарантий и застраховать их от новых катаклизмов в сейсмоопасной зоне.