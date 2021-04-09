Катастрофа на ядерной электростанции в 2011 году в японской Фукусиме, когда цунами повредило опасный объект, вновь напомнила этой стране с памятью о Хиросиме и Нагасаки об угрозе ядерной энергии. Именно эта катастрофа заставила правительства разных стран присмотреться к своим АЭС.

А правительство Германии и вовсе решило радикально пересматривать свою энергетическую политику и закрывать свои АЭС. В Японии же, хоть и сделали выводы из случившегося, все-таки за неимением других источников энергии, пока следовать пример Германии не намерены. Только что власти Страны Восходящего солнца закончили многолетнюю дискуссию, что делать с радиоактивной водой поврежденной атомной электростанции. Они решились на шаг, который вряд ли положительно оценят ее соседи, и страны, находящиеся гораздо дальше от берегов Японии: отравленная вода будет спущена в... море.

Вода, служившая для охлаждения реактора, в объеме 1,2 миллиона тонн, все время находилась в специальных емкостях.

Там же она была и во время мощного цунами, которое обрушилось на Японию в 2011 году. Дискуссия о том, куда девать эту воду, длилась годами, и уже ранее рассматривался вариант сброса ее в море. Однако тогда решительно против этого выступили японские рыбаки и соседние государства.

Так правительство Южной Кореи уже призвало власти Японии отказаться от этой идеи. А Пекин обратился к Токио опубликовать прозрачные данные и «принятия на себя ответственности по отношению к своим гражданам, соседним странам и международной общественности».

Резон протеста рыбаков вполне понятен — они испугались того, что крупные клиенты откажутся покупать рыбу и морепродукты, выловленные в загрязненных радиацией водах региона, который много лет сталкивается не только с проблемами вылова рыбы. (О политических и военных инцидентах в Южно-Китайском море не раз писал и продолжает следить за этим haqqin.az).

И все же решение принято: вода из емкостей АЭС Фукусимы будет сброшена в морскую акваторию у берегов Японии. Правда, прежде этого она будет разбавлена до состояния, соответствующего международным требованиям и критериям, а сам сброс ее продлится несколько лет. На этот факт обратило внимание издание Rzeczpospolita.

Правительство Японии в своем пояснении о сути своего непростого решения подчеркнуло, что утилизация отравленной воды неизбежна в процессе восстановлении атомной электростанции в Фукусиме.

Что касается позиции и обеспокоенности рыбаков, то все, похоже, решается в их пользу. Или, во всяком случае, так пока выглядит.

Премьер-министр Ёшихиде Суга встретился на этой неделе с руководителем японской федерации рыболовства и проинформировал его о том, что в ближайшее время будет принято окончательное решение, которое может устроить рыбаков.