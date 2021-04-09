В результате коронавирусной пандемии в мире продолжается экономический кризис. Кого-то он задел по касательной, а кто-то объявил о своем банкротстве. Целые отрасли находятся буквально в коматозном состоянии. И света в конце тоннеля для них пока не видно. Плохо себя чувствуют и страны со скромными экономиками, не могут похвалиться и мировые «гранды», еще недавно гордившиеся стабильным ростом.

Не минула этого и Германия. Впервые за семь лет объявлен дефицит ее бюджета, самый большой в истории объединенной Германии — как последствия продолжающейся пандемии. В 2020 году в государственной казне образовалась дыра ценой 189,2 миллиарда евро. Расходы по всем статьям бюджета выросли на 12,1 процента в сравнении с 2019 годом, до уровня в 1 миллиарда 678 миллионов евро. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление в Висбадене, на которое ссылается издание FilaryBiznesu.

В то же время на 3,5 процента уменьшились поступления от налогов. Государство, федеральные земли и общины собрали их всего вместе 1 миллиард 489 миллионов. Это означает, что возник гигантский дефицит бюджета в 189 миллиардов евро.

«Этот результат отчетливо указывает на последствия коронавируса для всех общественных бюджетов страны», - комментируют статистики ФРГ.

Рост расходов объясняется прежде всего большими расходами и дотациями предпринимателям, пострадавшим из-за пандемии. Федеральные и земельные власти предназначили 17,8 миллиарда евро на помощь малым фирмам и людям свободных профессий — из них 14,1 миллиарда на немедленную помощь и 3,7 миллиарда на поддержку, оправдываемую позднее расходными документами. Около 13 миллиардов евро ушло на пополнение фондов здравоохранения. Таким образом страховые кассы получили финансовые средства на необходимое страхование.

В балансе, представленном Федеральным статистическим управлением, опубликованы данные федерального бюджета Германии, бюджетов земель, общин и союзов общин, а также страховых обществ и расчетов с Евросоюзом.

«Федеральные власти выровняли дефицит в расходах прежде всего через заимствование новых долгов», - говорится в документе Федерального статистического управления.

«Сильный рост расходов федеральных земель и общин вследствие пандемии был компенсирован прежде всего ростом государственных дотаций землям и земельных дотаций — для местных общин. А ведь еще в 2019 году немецкая общественная казна имела превышение доходов в сумме 45 миллиардов евро.