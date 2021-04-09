Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15:29

Если в общих чертах, с чисто человеческой точки зрения охарактеризовать коронавирус, то главное, что можно сказать, – невероятно упрямый, своенравный и ему глубоко наплевать на то, как мы суетимся вокруг него. После года с начала пандемии появилось стойкое ощущение, что коронавирус существует сам по себе, выполняет какую-то неизвестную нам свою, личную задачу и ему глубоко безразлично, что человечество предпринимает в целях борьбы с ним. Корона как бы говорит нам всем: делайте что хотите, но оставлю вас покое только когда я сочту нужным, а не вы. Карантин не карантин – результат один и тот же И действительно – вирус не становится сильнее от того, что мы делаем что-то неправильно, и наоборот – не становится слабее, когда человечество, по идее, делает что-то правильно. Вот, к примеру, Швеция и Беларусь. По элементарной человеческой логике, там должен быть настоящий всеобщий мор. Уж если остальная Европа, объявляющая локдаун за локдауном, параллельно бьет новые рекорды заражения через каждые два-три месяца, то что же должно быть в Швеции и Белоруссии, где карантин не вводили даже на 5 минут? Но нет, человеческая логика здесь не работает. Оставим в стороне Беларусь, где никакой достоверной статистики не ведется, но в Швеции-то все точно учитывается, и в этом никто не сомневается. Но парадокс - в этой стране, которая не закрывалась ни на день, уровень заражения примерно такой же, как и в остальной Европе, которая уже больше года дышит исключительно через маску.

Причем если в случае, скажем, с Италией и Францией успех шведов можно объяснить более высоким уровнем дисциплины и самоорганизации, то в сравнении с Данией этот аргумент не работает: датчане ничуть не менее дисциплинированы, чем шведы, а в последние месяцы уровень заражения у них выше, чем в Швеции, несмотря на карантин. Похоже, коронавирусу до лампочки все наши карантины – закрывай, не закрывай, результат все равно будет один и тот же. Еще в начале пандемии запертые на замок европейцы говорили: «Ничего, вот скоро сами увидите, как шведы пожалеют о том, что не объявили карантин». Но прошел уже год, а шведы там же, где и весь остальной мир. С инфекцией у них не лучше и не хуже безо всяких ограничений и масок. Правда, шведской экономике это не сильно помогло – спад у них примерно такой же, как в соседних странах, что вполне понятно – невозможно выйти сухим из воды, когда все вокруг тонут… Но если кто-то думает, что исключительно упрямый характер короны виден только на примере Швеции – то ошибается. Надежда человечества – вакцина… Сколько о ней было сказано, написано, сколько молитв произнесено в адрес всех существующих в мире богов – помогите нам, спасите нашу экономику от чумы ХХI века. Господи, пришли нам вакцину. Господь прислал. В кратчайшие сроки, всего за какие-то три-четыре месяца. Беспрецедентные темпы даже для суперразвитой и сверхсовременной медицинской науки… И даже не одну, а несколько – по меньше мере пять. Но как выясняется, короне нет никакого дела до каких-то там наших с вами вакцин – она выполняет свой, неведомый никому план, и судя по всему, пока не выполнит – не успокоится. Новости о грандиозных успехах на ниве всеобщей вакцинации гармонично соседствуют с сообщениями об очередной, теперь уже третьей волне пандемии, о новых закрытых городах и странах, о продлении различных ограничений.

Ну понятно, что привились еще не все и значительная часть населения пока вакцинацию не прошла, но часть-то все-таки привилась? Почему же масштабы заражения так и не падают? Что там далеко ходить – наша соседка Турция, которая успешно вакцинируется, параллельно бьет новые рекорды заражения. Корона прекрасно находит пути к легочной системе граждан - как вакцинирующихя, так и воздерживающихся от прививок стран. Как будто на заседании Организации объединенных вирусов ей была выделена определенная квота заражения, и она ее честно и добросовестно ее использует. Когда же коронавирус от нас отстанет? Теперь уже очевидно, что никогда или, по крайней мере, еще очень нескоро. Вероятно, это произойдет своим, естественным путем, когда вирус просто станет составной частью современной жизни, как грипп, ветрянка и другие инфекции. Одна любопытная деталь из вирусологии: оказывается, в мире вирусов, если можно так выразиться, плохим тоном считается чрезмерная смертоностность. Говоря человеческим языком, такое безответственное поведение – не поощряется. Ведь смерть клиента означает гибель самого вируса, а у него, как у любого хотя бы условно живого существа, главная цель – не убийство кого-то, а собственное выживание. Так что не исключено, что на очередной сессии Всемирного совета вирусов короне объявят выговор за избыточную летальность. Еще одно любительское наблюдение из мира инфекций: чем проще вирусу попасть в человеческий организм и чем он более распространен, тем менее агрессивен. Самый страшный в мире вирус, от которого нет ни единого шанса на спасение, – бешенство. Но при этом ему невероятно трудно попасть в организм человека. Путь предстоит огромный и мучительный: от дикого животного к собаке или кошке, от собаки и кошки - через укус к человеку. К тому же человек должен быть на редкость недалеким и отсталым, чтобы в первый же час не побежать делать прививку. Но когда вирус бешенства все же попадает в организм человека, то начинает очень медленно, со скоростью в 3 мм в сутки подниматься к месту назначения, в человеческий мозг, в центральную нервную систему. Путь этот длинный, сложный и извилистый, зато и бонус щедрый – 100%-ная смертность. За всю историю человечества от бешенства спаслись лишь 6 человек.