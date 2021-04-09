Российский академик: иммунитет от «Спутника V» будет на всю жизнь

Глава Центра им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург заявил, что надеется на пожизненное сохранение иммунитета после прививки от коронавируса вакциной «Спутник V», передает Интерфакс.

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — сказал Гинцбург.

При этом он подчеркнул, что Центр им. Гамалеи, создавший вакцину, будет повторно вакцинировать тех, у кого упадет уровень антител, в рамках специального исследования.

«Но не для того, чтобы их защитить от коронавируса, а в первую очередь— чтобы посмотреть, как быстро у них вырабатывается антительный ответ, — пояснил Гинцбург. — Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти. Значит, у них иммунный ответ после первичной вакцинации сохранился».

На это исследование в научном центре закладывают от года до полутора лет.

Ранее Гинцбург заявил, что «Спутник V» создает иммунитет от COVID-19 на два года минимум, но допускал, что он может продлиться и дольше.