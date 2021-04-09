В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 192 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1 554 человека, 33 - скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 283 579 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 249 013 человек вылечились, 3 879 – скончались. Продолжается лечение 30 687 активных больных.

В Азербайджане для выявления коронавируса за все время пандемии проведено 3 005 197 тестов.