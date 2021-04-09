Тело покойного принца Филиппа будет перезахоронено после смерти его супруги
Тело покойного принца Филиппа будет перезахоронено после смерти его супруги королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы они "всегда могли быть вместе", пишет газета Mirror.
Супруг британской королевы принц Филипп скончался в пятницу на 100-м году жизни. Как сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке.
По заявлению Военного колледжа Соединенного королевства, тело Его Королевского Высочества будет похоронено в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, что соответствует традиции и желанию покойного.
Газета сообщает, что в королевском склепе часовни тело принца Филиппа будет покоиться до кончины королевы. После смерти Елизаветы II ее и принца Филиппа похоронят в мемориальной часовне Георга VI, где покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, а также захоронен прах ее младшей сестры принцессы Маргарет.
Похороны, в подготовке сценария которых участвовал сам принц Филипп, в отличие от погребальных традиций британских монархов будут проведены с чуть меньшей формальностью, отражая особенности характера герцога. Принц Филипп отказался от государственных похорон в пользу менее пышных.
Национальный траур продлится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании вернется к своим обязанностям.
Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей.