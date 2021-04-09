Тело покойного принца Филиппа будет перезахоронено после смерти его супруги королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы они "всегда могли быть вместе", пишет газета Mirror.

Супруг британской королевы принц Филипп скончался в пятницу на 100-м году жизни. Как сообщил Букингемский дворец, герцог Эдинбургский "ушел из жизни мирно" в Виндзорском замке.

По заявлению Военного колледжа Соединенного королевства, тело Его Королевского Высочества будет похоронено в часовне святого Георгия в Виндзорском замке, что соответствует традиции и желанию покойного.

Газета сообщает, что в королевском склепе часовни тело принца Филиппа будет покоиться до кончины королевы. После смерти Елизаветы II ее и принца Филиппа похоронят в мемориальной часовне Георга VI, где покоятся родители королевы - король Георг VI и королева Елизавета, а также захоронен прах ее младшей сестры принцессы Маргарет.

Похороны, в подготовке сценария которых участвовал сам принц Филипп, в отличие от погребальных традиций британских монархов будут проведены с чуть меньшей формальностью, отражая особенности характера герцога. Принц Филипп отказался от государственных похорон в пользу менее пышных.

Национальный траур продлится восемь дней, траур королевской семьи – 30 дней, после чего королева Великобритании вернется к своим обязанностям.

Филипп и Елизавета были женаты 73 года, у них четверо детей.